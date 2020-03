Ottawa débloque 27 milliards pour les travailleurs

Face aux « impacts profonds » de la COVID-19 sur le marché du travail, Ottawa dévoile les premiers détails d’un vaste programme de 27 milliards de dollars pour les travailleurs, qu’ils soient salariés ou travailleurs autonomes, et qu’ils aient perdu leur emploi ou non.

« En ce moment, ma seule job c’est de m’assurer que les Canadiens aient de la nourriture dans le frigo, un toit sur leur tête et les médicaments dont ils ont besoin », a affirmé le ministre Bill Morneau, mercredi matin en conférence de presse.

Dans un premier temps, les Canadiens n’auront pas à remplir leur déclaration d’impôt de l’année dernière avant le 1er juin. Et s’ils doivent de l’argent à Ottawa, ils pourront attendre jusqu’au 31 août pour payer, sans faire face à aucune pénalité.

Ottawa met aussi sur pied l’Allocation pour soins d’urgence. Cette aide est destinée aux travailleurs qui « doivent rester à la maison et qui n’ont pas de congés de maladie payés ». Cette aide pourrait atteindre 900 $ aux deux semaines, pour un maximum de 15 semaines.

Cette mesure s’adresse aux travailleurs (y compris les travailleurs autonomes comme les pigistes) qui sont malades, en quarantaine ou qui ont reçu la directive de s’isoler, mais qui ne sont pas admissibles aux prestations de maladie de l’assurance-emploi. Ceux qui

s'occupent d'un membre de leur famille atteint de la COVID-19 et les parents qui doivent rester à la maison sans salaire peuvent également en bénéficier.

L’Allocation de soutien d’urgence est une autre mesure annoncée mercredi. Le programme de 5 milliards $ vise les travailleurs qui risquent de perdre leur emploi ou des contrats à cause de l’épidémie.

M. Morneau a reconnu que plusieurs des détails entourant le programme demeurent flous. Ces renseignements vont être disponibles « dans les prochaines journées », a-t-il promis.

« On veut assurer les gens qui veulent ou doivent être chez eux qu’ils vont avoir le soutien nécessaire. Ça veut dire que l’allocation de soutien d’urgence va être là s’ils (sont) sans revenu. »

De plus, on avait déjà annoncé la semaine dernière l’élimination du délai de carence pour toucher l’assurance-emploi, pour les travailleurs placés en quarantaine ou qui ont reçu la directive de s’isoler.

Ottawa supprime aussi l’exigence d’un billet du médecin pour avoir accès aux prestations de maladie de l’AE

Pour les petites entreprises, on offre aussi une subvention salariale de 10 % des salairespour les 90 prochains jours. Cette somme représente jusqu’à 1375 $ par employé, pour un maximum de 25 000 $ par employeur. On vise les organismes à but non lucratifs, les organismes de bienfaisance et les petites compagnies qui touchent déjà la déduction accordée aux petites entreprises.

Pas de chèque à tous les Canadiens

Ces mesures « majeures » devraient permettre aux Canadiens affectés par la pandémie de s’en sortir, a estimé M. Morneau. Il n’écarte pas de bonifier celles-ci encore davantage. Il invite les Canadiens à se prévaloir de l’argent auquel ils ont droit en consultant la section « Mon Dossier » du site de l’Agence du revenu du Canada (ARC).

Il a toutefois écarté — pour l’instant — l’envoi d’un chèque à tous les foyers canadiens, comme l’ont fait d’autres pays.« Nous voulons avons une approche qui fonctionne vite (et qui) va être automatique. On va être là pour les Canadiens, aussitôt que possible avec le soutien nécessaire.

Ces mesures s’ajoutent à d’autres promulguées depuis une semaine :

Les retraits minimums des fonds enregistrés de revenu de retraite (FERR) ont été réduits de 25 % pour cette année.

Congé de remboursement des prêts d’étude pendant 6 mois sans pénalité.

Plusieurs banquent ont déjà annoncée qu’elles permettront à leurs clients de repousser ou suspendre leurs paiements hypothécaires pendant 6 mois, au cas par cas.