Plein salaire pour les 5000 employés des casinos et maisons de jeu

Les 5000 employés, dont plus de 1200 croupiers, chez Loto-Québec touchés par la fermeture des casinos et des salons de jeux recevront leur plein salaire au cours des prochains jours.

Depuis jeudi, pour contrer la COVID-19, la société d’État a annoncé la fermeture de tous ses établissements de jeux. Elle a aussi mis un terme aux activités de bingo en réseau et à son offre de loterie vidéo dans les bars.

Loto-Québec a confirmé hier que tous « les employés continueront d’être rémunérés comme prévu. Les salaires sont maintenus ». Ils n’auront pas à piger dans leur banque de vacances ou de congés de maladie.

À titre d’information, en 2019, un croupier avec sept années d’expérience gagnait 26,08 $ de l’heure avant pourboires. Il recevra son salaire de base ainsi qu’un taux moyen pour combler ses pourboires.

Loto-Québec mentionne que les casinos de Montréal, de Charlevoix, du Lac-Leamy et de Mont-Tremblant, et que les salons de jeux de Québec et de Trois-Rivières sont fermés pour une période indéterminée.

Loto-Québec sera privée de revenus d’environ 2,5 M$ par jour.

Pas d’échéancier

Hier, Loto-Québec et le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP), qui est responsable des croupiers, n’étaient pas en mesure de dire si cette pleine rémunération pouvait durer pendant plusieurs mois.

« Pour l’instant, les salaires sont maintenus jusqu’à nouvel ordre », répond au Journal Jean-Pierre Proulx, conseiller syndical au SCFP. « Si tu es en vacances, tu es en vacances. Si tu es en congé de maternité, tu es en congé de maternité et si tu étais censé être au travail, tu es libéré et tu as ton salaire », poursuit-il.