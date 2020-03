Repêchage de 2015: et si c'était à refaire?

Près de cinq ans après le repêchage de la Ligue nationale de hockey (LNH) de 2015, il est maintenant évident que certaines équipes se sont trompées et que d'autres ont fait des coups de génie au premier tour de cet encan.

Un top 3 différent?

Évidemment que si c'était à refaire, les Oilers d'Edmonton prendraient de nouveau Connor McDavid au premier rang, mais les Sabres de Buffalo choisiraient-ils Jack Eichel deuxième? Parions également que les Coyotes de l'Arizona ne sélectionneraient pas Dylan Strome au troisième échelon.

Dans le cas d'Eichel, il est le deuxième pointeur le plus prolifique de son encan, après McDavid. Il a cependant bien des difficultés à assumer son rôle de leader. Sa formation ne s'est même pas approchée d'une qualification en éliminatoires depuis son arrivée dans la LNH.

Pour ce qui est de Strome, il ne se retrouve pas dans le top 10 des pointeurs parmi les patineurs repêchés en 2015. Il n'est d'ailleurs plus avec les Coyotes, eux qui l'ont échangé aux Blackhawks de Chicago en novembre 2018.

Les Coyotes et peut-être même les Sabres ne seraient-ils pas plus heureux avec un Mitch Marner (4e), un Mikko Rantanen (10e) ou un Sebastian Aho (35e)?

Le fiasco des Bruins

En 2015, les Bruins détenaient les 13e, 14e et 15e choix. Ils ont choisi le défenseur Jakub Zboril, l'ailier gauche Jake DeBrusk et l'ailier droit Zachary Senyshyn.

De ceux-ci, uniquement Debrusk est devenu un joueur régulier de la LNH, tandis que les deux autres ont disputé un total combiné de huit parties dans le circuit Bettman.

Les Oursons doivent se mordre les doigts en regardant tous les joueurs de talent qu'ils ont laissés filer.

Juste après leur dernier tour de parole en première ronde, les Islanders de New York ont choisi le joueur de centre Mathew Barzal. Avec ses 207 points en 234 matchs, il est installé au sixième rang des meilleurs pointeurs de sa cuvée. L'attaquant Kyle Connor aurait également été un choix plus judicieux, lui qui a été sélectionné au 17e échelon par les Jets de Winnipeg.

Et que dire de l'excellent défenseur Thomas Chabot, parti 18e chez les Sénateurs d'Ottawa?

Malgré leurs bévues, les Bruins constituent une puissance de la LNH, eux qui ont atteint la dernière finale de la coupe Stanley. Disons cependant qu'ils auraient eu plus de chance de mettre la main sur le précieux trophée plus souvent avec deux ou trois excellents patineurs de plus.

Des joueurs oubliés

Comme mentionné un peu plus haut, Aho aurait mérité d'être un choix de premier tour, lui qui avait entendu son nom au tour suivant (35e par les Hurricanes de la Caroline). Le Finlandais n'est pas le seul exemple de ce type. Anthony Cirelli peut être considéré un vrai vol de la part du Lightning de Tampa Bay, qui l'a sélectionné au troisième tour (72e au total). L'Ontarien a amassé 93 points en 167 affrontements depuis le début de sa carrière et il s'avère redoutablement efficace dans son territoire.

De plus, les Blues de St. Louis ont déniché un beau joyau en fin de deuxième ronde (56e) avec le défenseur Vince Dunn. L'arrière gaucher disputait sa troisième saison complète dans la LNH en 2019-2020, ce qui est plus que plusieurs joueurs choisis au tour initial.

À noter que les attaquants Brock Boeser (23e par les Canucks de Vancouver) et Anthony Beauvillier (28e par les Islanders) aurait mérité de sortir plus tôt.