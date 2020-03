Scott Stevens était «un imposteur»

Tie Domi est catégorique: l'ancien défenseur Scott Stevens est le plus grand imposteur contre qui il a joué dans la Ligue nationale de hockey (LNH).

Invité de la baladodiffusion «Cam and Strick» plus tôt cette semaine pour parler de sa carrière et de celle de son fils Max, qui porte actuellement les couleurs du Canadien de Montréal, Domi ne s’est pas gêné pour critiquer Stevens, reconnu principalement pour ses très dures mises en échec.

«[Stevens] était le pire imposteur contre qui j’ai jamais joué, s’est exclamé l’ancien dur-à-cuire. J’ai couru derrière ce gars pendant des années. Je répète: Scott Stevens était le pire imposteur sur la glace. Il visait tous les meilleurs joueurs adverses et quand j’essayais de me battre contre lui, il ne voulait jamais répondre de ses actes.»

Pour illustrer ses propos, Domi s’est remémoré le sixième match entre ses Rangers de New York et les Devils du New Jersey au premier tour des séries éliminatoires de 1992. Lorsque les deux bancs se sont vidés pendant une mêlée générale, Domi et Stevens se sont retrouvés l’un devant l’autre.

«Il y a eu une mêlée générale avec les bancs qui se sont vidés contre les Devils une fois, et il m’a fait un câlin très fort, c’était incroyable, a expliqué Domi. Je lui demandais de me lâcher pour que je le batte, et il n’a jamais voulu. Il se tenait si fort à moi!»

Ainsi, Domi, qui a jeté les gants plus de 300 fois dans la LNH, croit que la réputation de dur de Stevens n’est pas méritée.

«Il était bon pour les mises en échec évidemment, mais il visait les mauvais joueurs lorsqu’ils étaient vulnérables, et il ne répondait jamais de ses actes. Scott Stevens n’était pas un dur», a-t-il conclu sur ce sujet.

Rappelons que Stevens a marqué 196 buts, récolté 908 points et écopé de 2785 minutes de pénalité en 1635 matchs dans la LNH. Gagnant de la coupe Stanley à quatre reprises, il a été intronisé au Temple de la renommée en 2007.

Conseiller Max

Au cours de cette entrevue, Tie a également parlé de son rôle de père auprès de Max. Ayant lui-même joué dans un grand marché avec les Maple Leafs de Toronto, il a donné quelques conseils à son fils.

«Ça fait partie du sport professionnel. C’est pourquoi les athlètes sont si bien payés. Ils ont de la pression et doivent vivre avec les médias. Et maintenant, il y a les réseaux sociaux. C’est de cette façon que ça fonctionne. Si vous ne pouvez pas vivre avec tout ça, alors vous n’êtes pas dans la bonne industrie.»

Puisqu’il y a de moins en moins de combats dans la LNH, Tie Domi a constaté qu’il n’y a plus vraiment de joueurs dont le seul et unique rôle est de défendre leurs coéquipiers. Il a toutefois conseillé à Max, qui a le sang chaud, de continuer faire ce qu’il fait le mieux.

«Max s’est battu une fois et il a appris à la dure. L’année passée, il était le premier marqueur avec le Canadien, et j’ai dû lui dire: "Max, tu ne peux pas te battre! Il faut arrêter!" Alors il apprend et prend de la maturité. Il est plus expérimenté chaque année et je crois qu’il a appris que plus rien ne se règle en se battant dans la LNH.»

Tie s’est également ouvert sur les moments plus difficiles que vivent les parents de joueurs de hockey.

«Il était le premier marqueur enfant, il était le premier marqueur dans les juniors. Il était donc ce gars talentueux et qui jacassait. (...) Et regarder les joueurs tenter de blesser Max parce qu’il était le meilleur marqueur dans le junior, et dans la LNH aussi, c’est ce qui est difficile à regarder [comme père].»