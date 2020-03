Soins du sommeil: les cliniques spécialisées priées de reporter tout ce qui n’est pas urgent

MONTRÉAL | Tous les centres et cliniques offrant des soins du sommeil devraient reporter tous les rendez-vous et interventions non urgents, demande le Collège des médecins du Québec (CMQ).

Dans un communiqué conjoint avec l’Ordre professionnel des inhalothérapeutes du Québec (OPIQ), le Collège a fait savoir mercredi que les suivis annuels ainsi que certains tests diagnostiques devraient être déplacés à une date ultérieure.

Seules les opérations «d’absolue nécessité» devraient être effectuées.

«Il est de notre devoir d’émettre des directives qui peuvent contribuer à limiter la propagation du coronavirus, a dit dans un communiqué le Dr Mauril Gaudreault, président du Collège des médecins. En tant qu’ordre professionnel, nous devons mettre en place des mesures de précaution exceptionnelles afin d’assurer la protection des médecins et de la population.»

De son côté, le président de l’Ordre professionnel des inhalothérapeutes du Québec, Jocelyn Vachon, a ajouté qu’en période de pandémie, il était important se mobiliser pour tenter de ralentir la propagation de laCOVID-19.

«Soigner et guérir, c’est bien, mais prévenir la maladie, c’est certainement mieux, et les directives que nous émettons aujourd’hui vont dans ce sens», a-t-il ajouté.