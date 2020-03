MAGNAN, François



À Québec, le 16 janvier 2020, à l'âge de 90 ans et 8 mois, est décédé monsieur François Magnan, époux de madame Madeleine Bernier, fils de feu madame Rachel Genest et de feu monsieur Jean-Charles Magnan. Il demeurait à Québec.L'inhumation des cendres se fera au cimetière Notre-Dame-de-Belmont à une date ultérieure. Outre son épouse madame Madeleine Bernier, il laisse dans le deuil ses enfants: Norbert, Brigitte et Philippe (hautboïste à l'OSQ) (Nathalie Lavoie); ses petits-enfants: Olivier Plamondon (Catherine Michaud) et Jeanne Magnan Lapointe, le père d'Olivier, Robert Plamondon; ses belles-sœurs: Myriam Magnan et Suzanne Bernier; sa nièce Sophie Bernier, ainsi que plusieurs neveux et nièces Magnan, Maltais, Parent et Trottier. Il laisse aussi dans le deuil plusieurs amies, notamment Annie, Hélène, Paulette, Johanne et sa chère Angélique. Il est allé rejoindre son frère Jacques: ses sœurs: Lucie, Madeleine et Isabelle; ainsi que de nombreux amis. Il est allé aussi rejoindre ses fidèles amis Yves et Raoul. La famille tient à remercier le CHSLD Côté Jardins et l'Hôpital Laval pour leurs bons soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Orchestre Symphonique de Québec, 437, Grande-Allée Est, bureau 250 Québec (Québec) G1R 2J5, téléphone : 418-643-8486www.osq.org/faire-un-don/ ou www.jotformpro.com/form/43276180978971Un reçu aux fins de l'impôt sera automatiquement émis pour tout don de 20 $ et plus. Des formulaires seront disponibles sur place. François Magnan était violoniste, il a été administrateur et une figure marquante de la scène musicale canadienne. Après des études de perfectionnement en Europe, il fut membre des Petites symphonies de la SRC et de l'Orchestre Symphonique de Québec (1960-1967). Considéré comme l'un des principaux artisans de l'OSQ, il y a commencé sa carrière d'administrateur comme directeur du personnel de 1960 à 1966, pour ensuite devenir secrétaire général, puis directeur général, et finalement directeur des opérations artistiques jusqu'en 1994, il a donc fait son entrée à l'OSQ durant l'ère de Wilfrid Pelletier, pour terminer sa carrière pendant le mandat de Yoav Talmi, ce qui constitue une carrière d'une longévité et d'une richesse exceptionnelle.