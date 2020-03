LETARTE, Marielle St-Jacques



Au Domaine Saint-Dominique de Québec, le 13 mars 2020, est décédée Marielle Letarte (née St-Jacques) à l'âge de 96 ans. Elle était veuve de Marcel Letarte décédé en 2010 et résidait depuis 16 ans au Domaine de Bordeaux de Sillery.Tous présents pour les Adieux, elle laisse dans le deuil ses enfants: Danielle (Jacques Marcil), Bernard (Johanne Bergeron), Martin (Julie Trotier), Françoise (Richard Tassé), et Lise. Elle était la sœur de: feu Roger, feu Marc, André, feu Claire, feu Gisèle, feu Alphonse, feu Jeanine et feu Jean-Marie. Elle laisse également ses petits-enfants qui lui sont très attachés et qui n'ont pas manqué de l'entourer: Olivier Marcil (Juli Dutil), Geneviève Marcil (Jean-Sylvain Tremblay), Hubert Marcil, Laurence Letarte (David Huard), Antoine Letarte (Maude Nadeau) et Simon-Joseph Cardinal; ainsi que ses 8 arrière-petits-enfants. Elle sera inhumée auprès de Marcel au cimetière Belmont.La famille désire remercier le personnel du Domaine de Bordeaux pour les soins très attentifs prodigués au fil des années ainsi que du CHSLD Domaine St-Dominique pour l'accompagnement des derniers jours. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Saint-Vincent-de-Paul de Québec.