BERGERON, Claude-Gérard



À Québec, le 1 mars 2020, à l'âge de 88 ans, est décédé monsieur Claude Gérard Bergeron dit '' Tibé'', Né à Alma le 14 janvier 1932, Il était l'époux de madame Nicole Larouche. Il était le fils de feu madame Philomène Cormier et de feu monsieur Henri Bergeron. Il demeurait à Notre-Dame des Laurentides.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses 2 fils: Denis, Luc (Nathalie Rhéaume) et sa fille Sylvie; ses petits-enfants: Alexanne et Emy Létourneau, Gabriel, Mathis et Samuel Bergeron. Il laisse également dans le deuil plusieurs beaux- frères et belles-sœurs, neveux, nièces et amis(e)s.. La famille remercie tout le personnel de l'Hôpital St-François d'Assise en particulier le Docteur Anthony Calabrino pour les soins apportés durant son séjour. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Martin Matte, 3095 Autoroute Jean-Noël-Lavoie F2, Laval, Québec H7P 4W5. (450) 934-6239 info@fondationmartinmatte.com. Des formulaires seront disponibles sur place.