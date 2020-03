BERNIER, Yves



Au CHUL de Québec, le 13 mars 2020, est décédé monsieur Yves Bernier, à l'âge de 65 ans. Il était l'époux de madame Line Lemay et le fils de feu Roger Bernier et de feu Carmen Allaire. Il demeurait à St-Édouard-de-Lotbinière. Les arrangements funéraires ont été confiés à la résidence funéraireMonsieur Yves Bernier laisse dans le deuil son épouse: Madame Line Lemay; ses 3 enfants: Sébastien (Émilie Moreau), Vincent (Marie- Ève Durou) et Francis (Julie Armstrong); ses 6 petits-enfants: Félix, Thomas, Alexis, Adèle, Manuel et Victor). Il était le frère de feu Serge (Doris Lemay), Hélène (Claude Trépanier), Sylvain, Pierre (Susanne Michaud), Lucie (Richard Hamel) et de Johanne (Yvan Guimond). Il laisse également dans le deuil ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Lemay, ainsi que de nombreux neveux, nièces, oncles, tantes et autres parents et amis(es).