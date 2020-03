LITTLE, Jeanne



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 14 mars 2020, à l'âge de 82 ans, est décédée dame Jeanne Emond Little, épouse de monsieur Donald Little, fille de feu Joseph Emond et de feu Hélène Gauvin. Elle demeurait à Neuville.La famille vous accueillera aude 9 h à 11 h.Elle laisse dans le deuil, outre son époux monsieur Donald Little; ses enfants: Roch (Bleyner Solano), Shirley (Michel Chrétien) et Nancy (Dany Paquette); ses petits-enfants: Maria-Helena, Judith, Dominique et Philippe, son beau-frère Larry Little (Linda Little); ses belles-sœurs: Céline Samson, Denise Montmigny et Monique Labrecque; ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. Elle est allée rejoindre ses frères: Jean, Patrick, Pierre et André Emond. La famille tient à remercier sincèrement tout le personnel de l'équipe de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour les bons soins palliatifs prodigués et l'attention apportée.