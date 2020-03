CHOUINARD, Michel



À son domicile, le 4 mars 2020, à l'âge de 69 ans et 10 mois, est décédé monsieur Michel Chouinard, fils de feu dame Germaine Dupéré et de feu monsieur Adrien Chouinard. Entrepreneur en déplacement de bâtiment, Il demeurait à Tourville. Il laisse dans le deuil son amie Micheline Giroux; ses sœurs et son frère: Francine (Yves Dubé), Nicole, Denise et Renaud; sa nièce et ses neveux : Nathalie et Stéphane Dubé, Daniel et Diego Farina. Sont également affectés par son départ ses cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. De sincères remerciements sont adressés à l'ensemble du personnel des services de soins à domicile du CLSC de Saint-Pamphile pour leur présence et les excellents soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association pulmonaire Québec, 104-6070, rue Sherbrooke Est, Montréal (Québec), H1N 1C1 ou à la Fondation des services de santé de la MRC de L'Islet, 430, rue Jean-Leclerc, Saint-Jean-Port-Joli (Québec), G0R 1H0. Des formulaires seront disponibles au salon.