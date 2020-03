MAISONNEUVE, Ginette



À l'Hôpital Laval, le 13 mars 2020, à l'âge de 74 ans et 11 mois, est décédée dame Ginette Maisonneuve, épouse de monsieur Raymond Perron, fille de feu monsieur Émilien Maisonneuve et de feu dame Rachel Abel. Elle était native de Saint-Alban. La famille vous accueillera pour un moment de reconnaissance à lade 10 h à 11 h.Outre son époux Raymond, madame Maisonneuve laisse dans le deuil sa fille Nathalie (Pierre Veilleux); sa sœur Gisèle (feu Jacques Proulx); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Perron: Raymonde (Gilles Beaumont), feu Réjean (Madeleine Audet), Noëlline (Denis Perreault); sa belle-sœur Pierrette Gauthier, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. Madame Maisonneuve est allée rejoindre ses frères décédés. La famille tient à remercier l'équipe de médecine interne, de pneumologie et des soins palliatifs de l'Hôpital Laval pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, 2725, chemin Sainte-Foy, Québec (Québec), G1V 4G5. Des formulaires seront disponibles au salon.