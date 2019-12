5 films chaleureux à voir pendant votre congé des Fêtes

En collaboration avec

Pendant le congé des Fêtes, entre deux veillées autour de la table, qu’il fait bon se blottir dans une couverture douillette pour visionner un film de Noël!

Vous êtes à la recherche de perles cinématographiques pour votre collection des Fêtes? La vidéo sur demande par abonnement (VSDA) est l’un des meilleurs moyens d’y arriver. Club illico rassemble un catalogue impressionnant de productions québécoises exclusives, de longs métrages féeriques et de séries télé qui le sont tout autant. Du nouveau contenu est ajouté à la plateforme chaque semaine – et il est en français!



Voici une sélection de films disponibles sur la plateforme de visionnement à regarder en famille, bien emmitouflé, tout le mois de décembre durant. Ho ho ho!



Ce film d’animation résolument festif met en vedette Arthur, le fils méconnu du père Noël. Arthur travaille comme secrétaire dans l’entreprise familiale (en d'autres mots: il répond aux lettres des enfants). Après l’annuelle tournée du père Noël du 25 décembre, le protagoniste découvre un cadeau qui n’a pas été livré. Comment est-ce possible? Une aventure s’amorce alors pour Arthur, qui entame une course contre la montre pour remettre ce dernier présent à la petite fille auquel il revient.

Ce film rigolo, émouvant et réjouissant s’est mérité une nomination au Golden Globes en plus de récolter les éloges des critiques du monde entier. Un incontournable!

Dans cette comédie fantaisiste, on fait la rencontre de Fred, qui a grandi dans l’ombre de son frère, l’acclamé père Noël. De plus, Fred déteste le temps des Fêtes... jusqu’à ce qu’un certain soir de décembre, il doive contrer le plan d’un diabolique mécréant qui tente d’éradiquer Noël pour toujours

Parsemé de moments hilarants (il faut aimer l’humour slapstick) et, saison oblige, de bons sentiments, le long métrage comprend également quelques cameos de frères célèbres — pourrez-vous les reconnaître?

L’Étoile de Noël est un film d’animation tout en douceur pour s’initier à l’histoire de la nativité. Bo, un petit âne courageux, quitte son village tranquille pour assouvir sa soif de découvertes. Sur son chemin, il croise d’autres animaux (un chameau, une colombe et un joli mouton) qui le mèneront à la quête de sa vie: le tout premier Noël. Hé oui — Bo ira à la rencontre de la crèche du petit Jésus! La chanson originale du film, interprétée par Mariah Carey, risque de vous coller aux oreilles des semaines durant.

Ce classique a-t-il vraiment besoin de présentation? Jim Carrey incarne ici le grincheux bonhomme vert et velu qui souhaite, tiens tiens, éliminer Noël pour toujours. Rejeté par la communauté des Choux de Chouville depuis sa tendre enfance, cet hurluberlu aussi bougon qu’attachant sera pris à son propre jeu lorsqu’il fera la connaissance d’une petite fille au grand cœur.

Débordant d’improvisations tordantes que seul Jim Carrey peut nous offrir, le film donne à voir un univers magique à l’ancienne presque sans effets spéciaux, rempli de décors construits à la main et de maquillages imposants. Un travail de moine qui rappelle des classiques comme le Magicien d’Oz!

Dans un tout autre registre, cette suite de la comédie à succès Les mères indignes risque de vous arracher des rires bien gras! Alors que les trois protagonistes du premier opus (Mila Kunis, Kristen Bell et Kathryn Hahn) reçoivent leurs propres mères pour le temps des Fêtes, les choses tournent au vinaigre. Au final, on devine que des réconciliations sont à l’horizon, mais entre-temps, on s’amuse ferme parmi les quiproquos!

Attention: le film n’est pas approprié pour les jeunes enfants. Et si vous en redemandez, sachez qu’une suite est attendue cette année ou l’an prochain.

Vous adorez passer du temps devant la télé pendant les Fêtes? Consultez la liste complète des nouveautés sur Club illico. Chaque semaine, des tonnes de films et de séries y sont ajoutées.