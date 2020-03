DUVAL, Francine



À l'Hôpital de Montmagny, le 12 mars 2020, à l'âge de 66 ans est décédée madame Francine Duval. Elle était la fille de madame Laurette Lord et de feu monsieur Rosaire Duval. Originaire de Saint-Jean-Port-Joli, elle demeurait à Saint- Cyrille de Lessard. Outre sa mère Laurette, elle laisse dans le deuil, ses enfants: Patricia (Jean-Denis Mérette et leur fils Maxime), Stéphane (Joanna Klucz) et Frédéric Fortin ainsi que leur père Mathieu Fortin; ses sœurs et beaux-frères: Diane (Réjean Dubé), Sylvie (Michel Beaulieu), Ginette (François Lemay) et Maryse (Gaétan Chouinard); les enfants de son conjoint Laval Gagné: Michaël et Marie-Claude Gagné et leur famille. Sont aussi affectés pas son départ ses neveux et nièces: Jean-François Dubé, Marie-Pier et Valérie Lemay; Nicolas et Julien Beaulieu ainsi que leur famille, les membres des familles Gagné et Fortin, ses oncles et tantes, cousins et cousines, autres parents et ami(e)s.