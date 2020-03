LAVOIE, Jean-Marc



À l'Hôpital régional de Rimouski le 15 mars 2020, est décédé à l'âge de 84 ans et 8 mois monsieur Jean-Marc Lavoie, demeurant à Rimouski, époux de feu madame Louise Michaud, fils de feu monsieur Jean-Baptiste Lavoie et de feu madame Marie-Anna Bérubé.Il laisse dans le deuil ses enfants: André (Suzanne Martel) et Marie-Claude, ses petits-enfants: Jean-Benoît (Marie-Claude Robert) et Catherine Michaud-Lavoie, Louis-Philippe Paquin, Nicolas (Sarine Lebrun) et Dominique Laflamme, ses arrière-petits- enfants: Jasmine, Stéphanie, Évelyne, Olivier, Samuelle, Justine, Laurence, Anne-Sophie et Charles; ses frères et ses sœurs: Jeannine (feu Gaston Michaud), Jean-Marie (Marie Dupont), Rosaire (Sylvette Landry), Maurice (Louise Bélanger), Marguerite (Jean-Paul Lafontaine) et Benoît (Rollande Dutrisac); ses beaux-frères et ses belles-sœurs: feu Jean-Michaud (Clairette Bujold), feu Fernand Michaud (Ginette Thériault), Suzanne (feu Daniel Rioux); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, amis(es). Il était également le frère de feu Paulette. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du Centre hospitalier régional de Rimouski par l'entremise de la Coopérative funéraire ou par leur site Internet : www.fondationchrr.com. La famille tient à remercier spécialement le personnel du Manoir Les Générations ainsi que le personnel infirmier et médical du 3e C de l'Hôpital de Rimouski. Merci également à tous pour votre présence et votre soutien. La direction des funérailles a été confiée à la :