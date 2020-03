PROULX, Jeanne



Jeanne Proulx est décédée paisiblement le 14 mars 2020, emportée par une maladie foudroyante, trois ans et demi après avoir triomphé d'un autre cancer aussi fulgurant. Sa vie a été marquée par la recherche de la vérité et de la justice. En chemin, elle a trouvé l'amour d'Howard, dont elle a bénéficié pendant plus de trente ans, l'amitié profonde et le respect de ses collègues juristes.Elle laisse dans l'espérance son époux Howard Eddy et sa descendance, ainsi que les membres des familles Proulx et Rochette, ses nombreux amis, ses anciens collègues de travail à Montréal, Ottawa et Québec, et tous ceux avec qui elle a chanté. Née à Dupuy en Abitibi le 30 janvier 1949, fille de Lauréat Proulx (décédé en 1957) et de Mariette Rochette (décédée en 2019), elle manquera immensément à ses frères et sœurs et à leurs conjoints: Robert, Jacquelin (Huguette), Suzanne, Pierre (Huguette), Hélène (feu Basil), de même qu'à Jean-Claude Robichaud (Simone) et à Marie-Agnès Thellier. Elle laisse dans le deuil toute la famille d'Howard: ses frères Roger (Anne) et Jonathan (Deborah) et leurs descendants; ses enfants Jonathan, Andrew (Christiane) et Abigail (Joost), ses petits-enfants Nathan (Rebecca), Grace, Olivia, Timothy, Elizabeth et Faith; Adrien, Anna, Emily, Catherine et Jonathan; ses deux arrière-petits enfants, Alicia-Joy et Matthias. Ses neveux et nièces et leurs enfants se souviendront avec tendresse de leur tante Jeanne: Danielle, Rachel et Kirk Proulx; Isabelle (Sylvain) et Geneviève (Stefan) Proulx; Robert (Isabelle), Anne (Jean-François) et Joël (Ludevie) Gariépy; Jason et Julie (Ross) Proulx; Ilia Essopos (Frédéric), ainsi que Marisol Thellier (Simon, sa filleule Muriel). Elle laisse aussi dans le deuil ses oncles et tantes et leurs conjoints: Andréa, Bernard, Marguerite, Jacqueline et Gaston Proulx; Cécile, Adrien, Hedwige, Édith, Jacqueline, Véronique, Bibiane et Ariste Rochette, ses nombreux cousins et cousines des familles Proulx-Bourbonnais et Rochette-Frenette, ainsi que sa famille adoptive polonaise, Elizabeth et Halina Reichel.Elle sera inhumée au cimetière Mount Hermon, à proximité.