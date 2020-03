LABRECQUE, Laure-Eva Goulet



Au CHSLD de Saint-Raphaël, est décédée le 9 mars 2020, à l'âge de 105 ans, et 7 mois madame Laure-Eva Goulet, épouse de feu Armand Labrecque. Native de Saint-Gervais, elle demeurait à Saint-Raphaël depuis de nombreuses années.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Lucienne (feu Raynald Hébert et son ami feu Gérard Couture), Jean-Yves et son amie Rachel Tremblay, Louisette (Emilien Roy), Rénald (Diane Aubin), Julien (Simone Bouffard) et Réjean (Hélène); ses 12 petits-enfants ses 13 arrière-petits-enfants et 3 arrière-arrière-petits-enfants. Elle était la sœur de: feu Alphonse, feu Ernest (feu Clarisse Asselin), feu Eugène (feu Alice Laflamme), Annette (feu Maurice Dion), feu Emile, Noëlla (feu Adélard Nadeau), feu Philippe (feu Anna Dion), Arthur (feu Claudette Fillion), Rita (feu Roger Dion) et feu Jean-Paul (feu Denise Lalier). De la famille Labrecque, elle était la belle-sœur de: feu Graziella (feu Louis Tanguay), feu Aldéa (feu Wellie Lacroix), feu Régina (feu Vienney Tardif), feu Irma, feu Lauréat (feu Marie-Ange Picard) et feu Gertrude (Joachim Lacroix). Elle laisse également dans le deuil de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Une mention spéciale à sa fille Louisette et à son époux Emilien Roy pour avoir pris bien soin de notre mère depuis 20 ans et surtout ces 3 dernières années. Remerciement aussi au personnel du Manoir St-Gervais et celui du CHSLD de Saint-Raphaël pour les bons soins prodigués. La direction des funérailles a été confiée à la