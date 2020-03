FILION, Armandine Arseneault



À l'IUCPQ, le 29 février 2020, à l'âge de 86 ans, est décédée dame Armandine Arseneault, fille de feu dame Gertrude Lapierre et de feu monsieur Lionel Arseneau. Elle était l'épouse de feu monsieur Réal Filion. Elle demeurait à L'Ancienne-Lorette.Elle laisse dans le deuil ses filles : Marisa (Pierre St-Michel) et Sandra (Michel Dufour); ses petits-enfants : William et Anthony St-Michel; Nelly, Charles et Alexis Dufour; ses arrière- petits-enfants : Delphine et Victor St-Michel; ses frères et ses sœurs : feu Vilbon Arsenault (Helen Arseneault), feu Jacques Arseneau (Paulette Chevarie), Réal Arseneau (Noëlla Carbonneau), feu Patricia Arseneau (John Arsenault), Léonce Arseneau (Hélène Larouche), Raymond Arseneau (feu Hélène Boudreau), Francine Arseneau, Ghislain Arseneau (Madeleine Arseneau), Léo-Paul Arseneau (Martha Jomphe) et Nicole Arseneau (Brown Bujold); ses beaux-frères vivants de la famille Fillion : Raymond (Jeannette Fillion) et Oscar ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s dont Jean Lortie, Claudette Cormier et Jeannine Boudreau. La famille tient à remercier tout le personnel de l'IUCPQ pour leur dévouement, leur délicatesse et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôpital Laval (IUCPQ), 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec (Qc) G1V 0B8, tél. : 418-656-4999.