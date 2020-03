GAMACHE, Normand



Au Centre d'hébergement de Saint-Jean-Port-Joli, le 14 mars 2020, à l'âge de 78 ans et 6 mois est décédé entouré de sa famille, monsieur Normand Gamache, époux de madame Micheline Desrosiers. Demeurant à Saint-Damase-des-Aulnaies, il était le fils de feu monsieur Armand Gamache et de feu dame Denise Gamache. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants : Josée (Charles Chouinard), Martin, Isabelle (Pascal Gamache) et Catherine (Stéphane Ouellet); ses petits-enfants : Jasmin et Alexis Bélanger, Marianne Chouinard, Xavier et Sarah Gamache. Il était le frère et le beau-frère de : Roger (Marie-Berthe Chabot), Claude, Estelle, Solange (feu Germain Verreault), Gervaise (Émile Khoukaz), Anne (feu Sarto Pelletier), feu Alain (Louise Bourgeois), Huguette, Daniel (Chantal Bélanger), Norbert (Céline Dubé), Germain (Johanne Leduc), Paule (Jean Michaud), Lucie (Fernand Harton); de la famille Desrosiers : Pauline (feu Laurent Desrosiers), Denise (Robert Caron), Jean-Denis, Céline (Yvan Caron), Annette, Christian (Maryet Fortin), Christiane (Henri-Louis Caron), Alain, Donald (Suzie St-Pierre). Sont aussi affectés par son départ ses neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. De sincères remerciements sont adressés au Dr Jacques Rivest et à l'ensemble du personnel des services de soins à domicile du CLSC de Saint-Jean-Port-Joli, ainsi qu'à celui du Centre d'hébergement de Saint-Jean-Port-Joli pour leur présence et les excellents soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à La Maison d'Hélène, 350 Avenue St-David, Montmagny (Québec) G5V 4P9, www.fondationhelenecaron.org ou à la Fondation des services de santé de la MRC de L'Islet, 430, rue Jean-Leclerc, Saint-Jean-Port-Joli (Québec), G0R 3G0. Des formulaires sont disponibles auprès de la maison funéraire.Les informations seront transmises en temps et lieu. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire