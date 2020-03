BELLEAU, Madeleine



Au CHSLD Champlain-des-Montagnes, le 27 février 2020, à l'âge de 89 ans, est décédée dame Madeleine Belleau, épouse de feu monsieur Ovila Larivière. Elle était fille de feu M. feu Joseph Belleau et de feu dame Rosalva Roux. Elle demeurait à Charlesbourg, native de Princeville.de 13 h à 15 h.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Benoit (Johanne Morin), Micheline, Claude (Gaétane Cloutier), Louisette, Linda (Raymond Pigeon) et Yves (Marie-Claude Paradis); ses petits-enfants et plusieurs arrière-petits-enfants; ses frères : M. Jacques Belleau (Jeannine Latreille), M. Yvon Belleau (Claire Beaudoin), André, ainsi que sa sœur Gisèle (feu Julien Jacques); son beau-frère Raymond Larivière (Edith Bouchard), Anita Larivière, ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Des sincères remerciements au personnel du Centre Champlain-des-Montagnes pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Gilles Kègle, 380 rue du Pont, Québec QC G1K 6M7 fondation@gilleskegle.org (418)524-2626.