BISSON, Noël



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 9 mars 2020, à l'âge de 80 ans, est décédé monsieur Noël Bisson. Né à St-Zacharie, le 22 décembre 1939, il était le fils de feu dame Mathilda Guay et de feu monsieur Apollinaire Bisson. Il demeurait à Québec.Il était le frère de: feu Jeanne D'Arc (feu Roland Guay), feu Marie-Paule (feu Ernest Guay), Benoit (feu Victorine Pelletier), feu Alyre (feu Noëlline Larivière), feu Jean-Marie (Hélène Roy), feu Madeleine, feu Marguerite (feu Gaudias Fradette), feu Gérard, Georges (Céline Faucher), Gilles (Aline Bélanger), Yvonne (Pierre Bourgouin), Anne-Marie (Richard Robert), Marc-Yvon (Jeannette Casavant), Aline (Noël Bolduc), Jean-Paul (Jeanne Doell). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille remercie tout le personnel de l'Hôpital Hotel-Dieu de Québec pour l'attention portée et la qualité des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, (pavillon Hôtel-Dieu), Tél. : (418) 525-4385, Site : www.fondationduchudequebec.org. Les funérailles sont sous la direction de