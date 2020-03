Besoin d’une trentaine de travailleurs pour fabriquer des lits d’hôpitaux

Le fabricant de lits d’hôpitaux de L’Islet, Umano Medical, cherche une trentaine de travailleurs pour augmenter sa cadence de production.

Depuis le début de la crise, l’entreprise 100 pour 100 québécoise est sollicitée comme jamais pour livrer des lits d’hôpitaux aux quatre coins du globe.

«Actuellement, on intensifie le plus possible nos opérations dans le respect de nos normes de prévention qui sont très strictes. L’augmentation de notre capacité de production va avec l’embauche de gens qu’on peut faire. On était déjà en mode recrutement, mais là, c’est encore pire. On a besoin de gens pour venir nous supporter», a lancé Christian Cariou, président d’Umano Medical dont l’usine, certifiée par Santé Canada, est établie à L’Islet, dans la région Chaudière-Appalaches.

Les employés actuels répondent de leur mieux en faisant du temps supplémentaire. Même le personnel de bureau est appelé à travailler dans l’usine, mais cela ne suffit pas.

«S’il y a des candidats qui ont de l’intérêt, on va les passer en entrevue. On veut augmenter la cadence le plus rapidement possible», a ajouté M. Cariou.

Il y a quinze jours, l’entreprise fabriquait 180 lits par semaine. Elle vise 270 lits la semaine prochaine pour atteindre une cadence de 300 lits par semaine le plus rapidement possible.

«On a tellement de commandes actuellement. Le délai entre la prise de commandes et la livraison augmente de façon significative de jour en jour. Donc, de là l’importance d’ajouter du monde le plus rapidement possible.»

Les clients sont servis selon le mode premier arrivé premier servi.

«On est en contact avec le gouvernement du Québec et le ministère de la Santé pour voir quel centre on priorise. Le Québec, c’est notre plus grand client. Donc, on veut s’assurer de bien les servir. On essaie de standardiser le plus possible le type de produit que l’on fabrique pour optimiser la production», a poursuivi M. Cariou.

Le manufacturier, qui appartenait autrefois à Styker, possède aussi des clients ailleurs au Canada, aux États-Unis, en Australie et en Angleterre. Environ 215 personnes travaillent dans l’entreprise qui a besoin d’une trentaine de volontaires pour augmenter ses équipes.

Umano Medical cherche des soudeurs, mais aussi du personnel pour faire de l’assemblage de lits. Le prêt d’employés entre les entreprises qui connaissent une baisse est une solution qui est envisagée par Umano pour augmenter sa production dans les plus brefs délais.

