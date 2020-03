POULIOT, Yvan



À l'Hôpital Laval (IUCPQ), le 10 mars 2020, à l'âge de 72 ans et 2 mois, est décédé monsieur Yvan Pouliot, époux de madame Lorraine Marceau, fils de feu dame Marie Bilodeau et de feu monsieur Joseph Pouliot. Il demeurait à Québec.Selon ses volontés, il ne sera pas exposé.où la famille accueillera parents et ami(e)s pour les condoléances à compter de 9 h. L'inhumation des cendres aura lieu ultérieurement avec la famille. Outre son épouse Lorraine Marceau, il laisse dans le deuil son fils Dominic (Patricia Alain); ses petits- enfants: Charlie et Chloé; ses frères et sœurs: feu Lucien (Thérèse Gagné), feu Rachel (feu André Boutet), Jeanne (feu Alexandre Bolduc), Thérèse (André Roy), feu Noël (Yvette Morin), Irène (feu Gérard Bolduc), Jacqueline (feu Jean-Paul Bolduc), Jean (Louisette Haince), Diane (Gilles Bolduc), Suzanne (feu Gaston Tremblay), Denis (Huguette Frangelo), Gaston, Angèle (Roger Lachance) et Christine (Charles-Auguste Lachance). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, beaux-frères, belles-sœurs et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC 4715, avenue des Replats, bureau 261, Québec, Québec Téléphone: 418 682-6387 Site web: www.coeuretavc.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.