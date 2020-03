LAROCHE, Louise Rousseau



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 11 mars 2020, à l'âge de 78 ans, est décédée madame Louise Rousseau, épouse de monsieur Claude Laroche. Elle était la fille de feu Maurice Rousseau et de feu Germaine Drolet. Elle demeurait à Saint-Lambert-de-Lauzon. La famille vous accueillera à lale samedi 21 mars de 9 h à 11 h 30.Elle laisse dans le deuil outre son époux, ses enfants: feu Lise, Daniel; ses frères et ses sœurs de la famille Rousseau: feu Gisèle (feu Simon Dupuis), feu Rosaire (feu Denise Charest), feu Céline (Aurèle Dubois), Rita (Roger Dubois), Gérard, feu Émilien, Lucie, Monique (Réjean Cloutier), Lucien, Marcel (Claudette Cayer); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Laroche: Jacques, Huguette (Donat Morin), feu Pierrette. Elle laisse également dans le deuil ses neveux, nièces, cousins, cousines, ami(e)s. Des dons à la Société canadienne du Cancer, www.cancer.ca seraient appréciés. Un remerciement tout spécial au personnel de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins prodigués. La direction des funérailles a été confiée à la