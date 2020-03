LACHANCE, Lisette



À Hôpital Laval (IUCPQ), le 5 mars 2020, à l'âge de 82 ans et 11 mois, est décédée madame Lisette Lachance, fille de feu madame Lucia Gagné et de feu monsieur Albert Lachance. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil sa fille Michelle (Claude Bélanger); son petit-fils adoré Nicolas; ses sœurs: Suzanne et Micheline; le père de ses enfants Laurent Bédard ainsi que sa famille; son bon ami Jean Guy Fortier et plusieurs neveux, nièces, cousine et cousines. Elle est allée rejoindre sa fille bien-aimée Johanne. Sa fille tient à remercier le Dr Jocelyn Grégoire, et l'unité des soins palliatifs de l'hôpital Laval pour les merveilleux soins reçus. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (unité des soins palliatifs) (2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec, Québec) Site web : www.fondation-iucpq.org. Des formulaires seront disponibles sur place.