Coronavirus et voyage: des avocats proposent de répondre en ligne à vos questions

Annulation de séjour, modification de vol, remboursement lié à la pandémie de coronavirus: les personnes qui avaient réservé des voyages ce printemps se posent beaucoup de questions concernant leurs droits de consommateurs.

Volenretard.ca, une entreprise dont la mission est d'aider les voyageurs lésés à obtenir des compensations, propose de répondre aux questions du public vendredi, par sa page Facebook.

«Volenretard.ca mettra ses avocats au service du public ce vendredi 20 mars de 9h à 17h pour répondre aux questions des voyageurs et donner des trucs et conseils juridiques pour obtenir des remboursements, et ce, totalement gratuitement», a fait savoir l'entreprise dans un communiqué.

Les personnes intéressées pourront poser leurs questions aux spécialistes de Volenretard.ca par Messenger, histoire d’y voir plus clair en cette période difficile pour les voyageurs et le monde du tourisme.

* Comment fonctionne Volenretard.ca? L’entreprise prend en charge les démarches visant à obtenir des compensations pour les voyageurs qui ont subi un retard, une annulation, une surréservation ou un refus d’embarquement. Vol en retard garde une commission de 25% si le client a gain de cause; sinon, il n’y a pas de frais à payer.