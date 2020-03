Coronavirus: un «service au volant» de dépistage de la COVID-19 à l'’hôpital Sainte-Justine

L’hôpital Sainte-Justine a instauré cet après-midi un «service au volant» de dépistage de la COVID-19 pour les enfants symptomatiques qui reviennent de voyage, afin de réduire leur attente en clinique.

«On avait déjà une clinique à l’intérieur, qui fonctionne à un assez gros volume. On veut bien sûr limiter la contagion, mais aussi accueillir plus de patients», explique Florence Meney, conseillère-cadre aux relations médias du Centre hospitalier universitaire (CHU) Sainte-Justice.

Sous un abri de type Tempo blanc situé dans le stationnement arrière de l'hôpital, des médecins spécialistes munis de masques, de gants et de sarraus effectuent les examens d’usage au coronavirus auprès des enfants et adolescents qui circulent à pieds ou en voiture, accompagnés de leurs parents.

«C’est comme un service au volant. À l’air pur dehors, c’est bien mieux, illustre Mme Meney. Ça s’adresse aux mineurs de famille qui reviennent de voyage, qui sont confinés chez eux et qui présentent des symptômes.»

Donc, n’y passe pas qui veut. Un rendez-vous est nécessaire. Il faut avoir soit rempli le formulaire en ligne sur le site Internet de Sainte-Justine, ou appelé à la ligne 8-1-1.

«Si tu as des symptômes, tu appelles, tu viens nous voir et tu retournes chez toi. On t’envoie les résultats dans les 48 à 72h suivants», poursuit la porte-parole.

Ils ont eu un total de 90 visites aujourd'hui et ils comptent augmenter le rythme dans les prochains jours.