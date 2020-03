Coronavirus: Walmart verse des bonus et embauche 150 000 personnes

La chaîne de distribution américaine Walmart va verser 365 millions de dollars en bonus à ses employés payés à l’heure, comme les caissiers, et embaucher 150 000 personnes pour faire face à la demande accrue pendant la crise du coronavirus.

Walmart veut récompenser ses équipes pour leur «dur travail» pendant cette «crise sanitaire nationale sans précédent», a indiqué le groupe dans un communiqué jeudi.

L’entreprise va remettre des bonus de 300 dollars à ses employés à plein temps et 150 dollars à ceux à mi-temps. Ils recevront aussi d’autres bonus qui auraient dû être versés plus tard.

Alors que le géant du commerce en ligne Amazon est en train de recruter 100 000 personnes, Walmart va de son côté embaucher 150 000 nouvelles personnes pour ses magasins et ses centres de distribution et de commandes.

Les mesures de restriction de la circulation et de confinement prises dans certaines métropoles et certains États américains ont en effet conduit la population à faire des stocks de denrées de base et à commander plus via internet.

En parallèle, de nombreux petits commerces doivent fermer leurs portes, au moins temporairement, et 70 000 personnes ont été licenciées en une seule semaine à travers les États-Unis, selon les dernières données des demandes hebdomadaires d’allocation chômage.

«Nous savons que des millions d’Américains se retrouvent temporairement sans travail et en même temps nous faisons face à une forte demande dans nos magasins», a déclaré Doug McMillon, le PDG de Walmart.

La chaîne de magasins va aussi accélérer le processus de recrutement. Il va ainsi passer de 2 semaines à 24 heures pour les caissiers.