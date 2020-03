Course au leadership du PCC: le seul Québécois jette l'éponge

OTTAWA | Le seul Québécois dans la course au leadership du Parti conservateur du Canada, Rodolphe Husny, abandonne toutes ses activités de campagne et il risque donc d’être disqualifié.

«Je n’ai pas le cœur d'appeler nos membres pour leur demander d’appuyer ma nomination et de financer ma campagne durant cette crise nationale », a expliqué M. Husny dans un communiqué relayé aux médias jeudi matin.

«Je ne serais pas fidèle à mes valeurs si je continuais cette campagne», a ajouté celui qui travaillait jusqu’à tout récemment au bureau du chef sortant Andrew Scheer.

Or, tous les candidats confirmés dans la course doivent avoir amassé et remis au parti 300 000 $ et cumulé 3000 signatures d’ici le 25 mars. M. Husny n’a pas rempli ces conditions et le PCC devra donc décider s’il le retire de la course à la succession d'Andrew Scheer.

M. Husny avait déjà indiqué, plus tôt cette semaine, qu’il suspendait ses activités de campagne et avait appelé le comité organisateur de la course au leadership à mettre celle-ci sur la glace.

Le comité a plutôt décidé de ne pas déroger des règles prévues, en encourageant les candidats à faire campagne virtuellement, au moyen des réseaux sociaux notamment.

Les meneurs de la course, Peter Mackay et Erin O’Toole, ont déjà répondu aux exigences en vue de l'échéance du 25 mars. L'avocate torontoise pro-vie Leslyn Lewis aussi.

Le prochain chef du PCC sera élu le 27 juin à Toronto.