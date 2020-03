COVID-19: les médecins se préparent à pratiquer dans d’autres milieux

Les médecins omnipraticiens ont été avisés par leur fédération au cours des derniers jours qu’ils pourraient fort bien être appelés à changer de milieu de pratique prochainement dans le but de mieux répondre aux besoins liés à la COVID-19.

La Fédération des médecins omnipraticiens du Québec (FMOQ) a fait parvenir une correspondance à l’ensemble de ses membres mercredi pour les aviser de la possibilité qu’ils pratiquent «dans d’autres milieux de soins». Des médecins habitués à travailler en groupe de médecine familiale pourraient par exemple être mutés dans divers services en centre hospitalier.

«Vous pourriez être sollicité par exemple pour travailler dans des cliniques médicales d’évaluations pour symptômes grippaux ou encore en milieu hospitalier pour des types de consultations spécifiques où votre expertise serait nécessaire», peut-on lire dans le message envoyé à l’ensemble des omnipraticiens.

Ressources limitées

Selon la correspondance, la mesure ne semble pas prévue pour l’immédiat, mais sa mise en place se prépare. Surtout que les mesures du réseau apparaissent limitées selon la FMOQ.

«En raison des besoins importants qui se profilent et des ressources humaines et matérielles limitées dont nous disposons, il nous apparaît judicieux de vous faire part de cette possibilité à ce stade-ci», ajoute la fédération.

D’ailleurs, la fédération a tenu des discussions avec la Santé publique afin d’établir clairement une directive concernant ses membres âgés de plus de 70 ans. Alors que le premier ministre François Legault demandait à toute personne de cette tranche d’âge de demeurer à la maison plus tôt, la FMOQ précise s’être entendue sur la présence au travail de ses médecins.

«Nos discussions avec les autorités compétentes nous permettent d’affirmer que les médecins de 70 et plus qui sont toujours en pratique et n’ont pas de problème de santé connu, peuvent continuer à travailler», apprend-on dans le courriel envoyé aux médecins.

Plus de détails à venir...

