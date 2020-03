COVID-19: l'individu expulsé à la SAQ n'était pas infecté

L’individu qui a été expulsé de la succursale de la Société des alcools du Québec (SAQ) à Lévis jeudi après-midi ne serait pas porteur de la COVID-19.

La succursale de la SAQ Sélection de la Route du Président-Kennedy ouvrira donc ses portes vendredi à l’heure prévue.

«Ce ne sont pas des symptômes liés à la COVID-19. Il a été pris en charge par les ambulanciers qui sont revenus nous rassurer pour nous dire qu’il ne s’agissait pas de la COVID-19», a affirmé Linda Bouchard, agente d’information pour la SAQ.

Par mesure de prévention, la succursale est tout de même restée fermée en après-midi et en soirée. L’incident s’est produit en début d’après-midi, vers 12h45. C’est un homme âgé de 85 ans qui présentait une forte toux qui aurait semé l’émoi.

Par ailleurs, la SAQ a adopté de nouvelles mesures préventives dans ses succursales. Les heures d’ouverture sont de 10h à 18 h au plus tard.

Par mesure d’hygiène préventive, les clients ne peuvent plus payer en argent comptant. Seules les cartes de crédit et débit sont maintenant acceptées et ces dernières doivent être manipulées par les clients eux-mêmes, de même que la carte Inspire.

L’achalandage à l’intérieur des magasins est dorénavant limité selon la bannière afin de respecter en tout temps les règles de distanciation sociale recommandées par la Santé publique.

