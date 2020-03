COVID-19: un potentiel cas en prison sème la confusion

Un potentiel cas de la COVID-19 en prison a causé toute une confusion ce jeudi, alors que le tribunal a été informé qu’un détenu avait été testé positif, alors qu’il semblerait plutôt avoir été placé en isolement.

« Monsieur a été testé positif à la COVID-19 », a sobrement expliqué une avocate, ce jeudi à la Cour municipale de Montréal.

L’accusé de 26 ans avait été arrêté lundi, dans une affaire de violence conjugale. Il devait revenir au tribunal ce jeudi, mais son déplacement a été annulé afin de limiter au maximum les risques de propagation.

« Il a été placé [en isolement] dans le secteur santé de la prison », a-t-il été dit à la cour en demandant de reporter le dossier, ce qui a été fait.

Or, selon le syndicat des agents correctionnels, le détenu n’a pas été testé positif, contrairement à ce qui a été affirmé au tribunal. Le détenu serait plutôt en isolement préventif, affirme le président Mathieu Lavoie.

Mais la situation inquiète plusieurs avocats, qui affirment que la population carcérale est à risque. La situation cause également des tensions dans les prisons, où peu de tests sont effectués.

« Le virus pourrait se propager comme un feu de forêt en raison de la surpopulation, de l’exiguïté et de la configuration architecturale des lieux, a affirmé par voie de communiqué la Ligue des droits et libertés. Le nombre de personnes infectées sera possiblement très élevé et les équipes de soins de santé de ces établissements ne sont pas outillées pour y faire face. »

Pour cet organisme qui défend les droits humains, la seule solution « pour éviter une catastrophe » sera de réduire la population carcérale. Elle propose entre autres de libérer les détenues enceintes, les aînés, ainsi que ceux qui purgent une sentence de fin de semaine.

« Ces personnes peuvent être libérées sans que la sécurité de la population ne soit mise en danger », affirme l’organisme.

L’Association des avocats et avocates en droit carcéral du Québec abonde dans le même sens.

« Inutile d’expliquer longuement comment les conditions de proximité et d’hygiène d’un centre de détention favoriseraient une propagation fulgurante d’un virus dont le niveau de contagion est déjà très élevé », affirme ce regroupement d’avocats.

Car tout détenu fini éventuellement par finir de purger sa peine. Et une fois sorti, il pourrait contaminer d’autres personnes.

« Certaines prisons provinciales assurent le service de buanderie de nos CHSLD », ajoute par ailleurs l’association.

Elle propose entre autres que les détenus libérés afin de réduire la surpopulation soit assignés à résidence, 24 heures sur 24.