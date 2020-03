COVID-19: une ligne téléphonique pour des conseils juridiques gratuits

QUÉBEC | Une ligne téléphonique prodiguant des conseils juridiques gratuits sera en place dès vendredi pour répondre aux questions des Québécois relativement à la pandémie de la COVID-19.

• À lire aussi: Pour contrer les impacts de la COVID-19: «Achetez chez nous», dit François Legault

• À lire aussi: COVID-19: 121 cas au Québec, François Legault demande d'éviter les déplacements interrégionaux

La création de cette ressource, baptisée Clinique d’assistance juridique COVID-19, a été annoncée jeudi par la ministre de la Justice, Sonia LeBel, et le bâtonnier du Québec, Paul-Matthieu Grondin.

C’est la Commission des services juridiques et le Centre d'accès à l'information juridique (CAIJ) qui ont eu le mandat de déployer la ligne téléphonique.

Jusqu’à 200 juristes de partout au Québec pourront informer les gens à propos de leurs droits et de leurs obligations pendant la crise du nouveau coronavirus. La ligne sera accessible du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 16 h 30.

«Dans le contexte actuel, il m'apparaissait fondamental de mandater la Commission des services juridiques pour que les avocats du réseau d'aide juridique puissent offrir dans les meilleurs délais des consultations téléphoniques gratuites aux Québécoises et aux Québécois et, ainsi, contribuer à préserver leurs droits», a dit la ministre de la Justice et procureure générale du Québec, Sonia LeBel.

«Les avocates et les avocats du Québec répondront présents en nombre sans précédent afin de conseiller leurs concitoyens par l'entremise de cette clinique», a indiqué pour sa part le bâtonnier du Québec, Paul-Matthieu Grondin.

Ne pas confondre avec le 1 877 644-4545

Il ne faut pas utiliser la Clinique d’assistance juridique COVID-19 si on ressent des symptômes liés au virus ou qu’on a des questions relativement à la maladie. Dans ces deux cas, il faut plutôt contacter la ligne téléphonique d'information gouvernementale sur le coronavirus au 1 877 644-4545.

Voici les numéros à composer, selon les régions, pour rejoindre la Clinique d’assistance juridique COVID-19