D’autres victimes...(la suite)

Dans le contexte de crise actuel, et dû à l’évolution rapide de la situation concernant le COVID-19, d’autres organismes se voient forcer d’annuler ou de reporter leur Gala ou leur soirée bénéfice. La 7e soirée-bénéfice « À la Santé des enfants! » du Centre de pédiatrie sociale de Lévis (CPSL), organisme offrant différents services et soins médico-sociaux gratuits à plus de 650 enfants de Lévis vivant en situation de grande vulnérabilité et qui devait se tenir le mercredi 8 avril chez Audi Lévis, est reportée. La 8e soirée-bénéfice des Petits Frères de Québec, prévue pour le 16 mai à la Chapelle de l’Amérique Française est reporté à l’automne (Il est toujours possible de faire un don aux Petits Frères). Le 24e Gala de la relève en communication de l’Université Laval, qui devait avoir lieu le 3 avril à la Salle des Promotions du Séminaire de Québec, est reporté. Le concert « Incursions nordiques » de l’Orchestre symphonique de Lévis, initialement prévu le samedi 21 mars à l’Espace Symphonique de Lévis est reporté à une date ultérieure. Conservez vos billets.

L’été du centenaire au Lorette

Photo courtoisie

Le club de golf Lorette célébrera en début de saison 2020 le centenaire de sa fondation. C’est en effet dès 1920 que les premiers golfeurs sont appa-rus dans les allées du club situé à Loretteville. Rock Gagnon, responsable du comité du 100e, me signale que plusieurs activités souligneront ce 100e anniversaire sous le thème de « L’été du centenaire ». Un livre, co-écrit par Denis Angers, relatant les 100 ans du club, sera publié et dévoilé lors du tournoi d’ouverture de la saison. Le Lorette sera aussi l’hôte du 66e Championnat canadien junior féminin, du 27 au 31 juillet, avec la participation de 156 golfeuses juniors, provenant de partout au Canada et des États-Unis. Plusieurs autres activités seront annoncées plus tard. Sur la photo, le chalet principal du Lorette vers 1930.

Cours à distance

Photo courtoisie

Jean-Bertin Gingras (photo), directeur général du Collège O’Sullivan de Québec, m’informe que son établissement maintient ses activités de formation par l’entremise de son eCampus. Les 16 programmes de DEC et d’AEC sont, depuis le 16 mars, tous dispensés en ligne en mode synchrone (en direct). Cette initiative permettra aux étudiants de poursuivre leur cursus scolaire sans affecter leur cheminement tout en permettant la diplomation des étudiants en fin de parcours scolaire. Le Collège possède l’expertise et les ressources techniques et pédagogiques nécessaires au bon fonctionnement de la formation en ligne depuis 2004.

Alain succède à Alain

Photo courtoisie

Ça bouge toujours autant dans le merveilleux monde du golf. Après avoir appris, le 10 janvier, que son contrat ne serait pas renouvelé par le club de golf de Beauceville après une association vieille de 27 ans, Alain Simard (photo) a été nommé directeur général et professionnel du Club de golf Bellechasse à St-Damien et ce pour les 3 prochaines années. Il devient ainsi le 2e professionnel de l’histoire du club de golf Bellechasse succédant à Alain Trudel rendu au club de golf de Cap-Rouge.

Anniversaires

Photo courtoisie

Bruce Willis (photo), acteur américain de cinéma, 65 ans...Tyler Bozak, joueur de centre des Blues de St-Louis de la LNH, 34 ans...Lucie Laurier, comédienne et actrice (La grande Séduction) 45 ans...Glenn Close, actrice américaine, 73 ans...Ursula Andress, actrice (Dr. No), 84 ans...

Disparus

Photo courtoisie

Le 19 mars 2019. Pierre Chanoine-Martiel (photo), 97 ans, aviateur français, commandant de bord du premier vol commercial du Concorde en janvier 1976...2017. Philippe Châtillon, 64 ans, consultant en communication et information (directeur de la programmation FM 93...2016. Cyrille Delâge, 80 ans, notaire, coroner et commissaire aux incendies pour la Ville de Québec...2016. Basile Scourboutis, 77 ans, fondateur de Mustang Bill Pizza à St-Nicolas en 1967...2015. Michael Brown, 65 ans, musicien américain...2014. Ken Forsse, 77 ans, inventeur, (peluche électronique Teddy Ruxpin) auteur et producteur américain...2013. José Fréchette, 50 ans, l'auteure principale du téléroman O' à TVA...2010. Pierre De Mondehare, 63 ans, homme de radio au Québec...2008. Arthur C. Clarke, 90 ans, écrivain de science-fiction...2004. Mitchell Sharp, 92 ans, politicien fédéral...2003. Émile Genest, 81 ans, comédien et acteur québécois...1985. Arthur LeBlanc, 78 ans, violoniste de réputation internationale.