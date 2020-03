De l’importance du professeur pour un enfant

Même si j’aime beaucoup vous lire, je remarque qu’il y a un élément que vous n’abordez pas souvent quand un parent vous expose les difficultés de son enfant à l’école. Je parle ici de l’aide que pourrait lui apporter son professeur.

J’enseigne depuis plus de 25 ans au secondaire et j’ai développé une bonne expertise auprès des jeunes. Je leur viens souvent en aide ainsi qu’à leurs parents. J’ai pensé que ce serait bien de le signaler à vos lecteurs et lectrices dont plusieurs sont parents. Nous, les professeurs, sommes constamment en contact avec les jeunes. Et comme nous sommes moins attachés émotivement à eux que leurs parents, il nous est plus facile d’intervenir auprès d’eux. Je ne prétends pas que nous constituons la solution miracle aux difficultés scolaires des jeunes, mais nous constituons un outil de plus que les parents oublient d’utiliser.

Gilles

J’accepte en partie la remontrance que vous me faites de ne pas mettre assez en lumière l’importance de leurs professeurs dans la vie des jeunes. Mais je souligne qu’il m’arrive souvent de dire aux parents qui se sentent débordés par la tâche des devoirs ou tout autre problème relié à la vie scolaire des enfants, de se tourner vers l’école pour y chercher des solutions.