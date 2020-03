ALAIN, Linda



La joie de vivre est intérieure Rayonner quelle que soit la duretéde votre destin.Par son chemin de vie, son intensité de présence et sa résilience, Linda nous lègue avec dignité pour chacun de nous un lien intérieur, une lumière qui nous guidera toujours par son courage et sa joie de vivre. La bonté de son cœur faisait d'elle une femme généreuse, tendre, bienveillante et aimée de tous.À la merveilleuse Maison Michel-Sarrazin, entourée de l'amour de sa famille, le 5 mars 2020, à l'âge de 62 ans, est décédée Madame Linda Alain. Elle laisse dans le deuil son époux Christian Careau, ses enfants: feu Jean-François et Christine Leclerc: sa mère Madame Anonciade Manon Leduc, son père feu monsieur Robert Alain: ses frères et sœurs: Christian (Hélène Dussault), Claude (Fernand Soucy), Louise, Sylvain (Kathryn Berryman), Denise (Simon Hardy), Martine (Michel Cantin), Caroline (Rosaire Grenier) et ainsi qu'Éric Albert: sa belle-famille: feu Madame Jeanine Garant et feu Monsieur Jacques Careau, Alain (Diane Fortin), Jocelyne (Marcel Jobin), Donald (Robin Belisle), Jean (Lucie Michaud); ses filleuls(les): Alexandre Grenier, Myriam Frenette et Caroline Alain: ses nombreux neveux, nièces, conjoints(es) et leurs enfants, ses oncles, tantes, cousins(es) et amis(es), ainsi que la famille Leclerc qu'elle n'oubliera jamais. La famille recevra les condoléances aule vendredi 20 mars de 10h à 13h15.et de là au cimetière paroissial. La famille tient à remercier le personnel et les bénévoles de la Maison Michel-Sarrazin pour leur dévouement, leur délicatesse, leur compassion et les excellents soins prodigués avec un respect inégalable. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation de la Maison Michel-Sarrazin, 801, Grande-Allée ouest, bureau 124, Québec, Qc Téléphone: 418-687-6084, courriel: fondation@michel-sarrazin.ca, Site web: www.michel-sarrazin.ca, Des formulaires seront disponible sur place.