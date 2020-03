LAPOINTE, Léo



À la Maison Michel-Sarrazin, le 8 mars 2020, à l'âge de 92 ans, est décédé monsieur Léo Lapointe, conjoint de Rosanne Gagnon, époux en premières noces de feu Georgette Tremblay, en secondes noces de feu Gemma Cavanagh, fils de feu Odile Bouchard et de feu Émile Lapointe. Il demeurait à Québec.Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil ses enfants: Ginette (Jacques Bérubé), Louisette (Jean-Marie Jean), Réal (Debbie Cross), Hélène (Michel Bégin), Sylvain (Line Desrochers) et Aldo (Caroline Fillion); ses petits-enfants; ses arrière-petits-enfants; son arrière-arrière-petite-fille; les enfants de sa conjointe: Jean (Renée Breton), France (Alain Lapointe), Maryse (Francis St-Pierre) et Fabien Côté (Odette Turcotte); ses sœurs: Agathe et Rita et les membres des familles Gagnon, Tremblay et Cavanagh. Sincères remerciements au docteure Nicole Thibault et au personnel de la Maison Michel- Sarrazin pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Association pulmonaire Québec, 6070, rue Sherbrooke Est, bureau 104, Montréal, Québec, téléphone: 1-888-768-6669, www.pq.poumon.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.