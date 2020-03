ROBITAILLE, Raymonde



Dans la douceur et la délicatesse, notre adorable maman, Raymonde Robitaille, nous a laissé un dernier souffle de tendresse dans la nuit du 8 février 2020, à l'âge de 89 ans et 1 mois au C H U Pavillon Hôpital St-Sacrement. Elle était l'épouse de feu Gérald Boisvert, fille de feu Gilberte Robitaille et de feu David Robitaille. Elle demeurait à Québec.Notre belle Raymonde laisse dans le deuil ses six enfants : Gérald, Louise, Andrée, Richard (Carole Cyr), Claude (Neige Coulibaly) ainsi que Raymond, sa conjointe Ginette Messier et leur fille Léa; sa petite-fille Sophie; ses sœurs Colette (feu Jean-Marie Houle) et Micheline (feu Gilbert Gagnon); ses belles-sœurs Bernadette Morris (feu Gilles Robitaille) et Johanne Boucher (feu Gaston Robitaille); ses neveux et nièces et de nombreux amis et amies. Elle était également la sœur de feu Lucile, feu Marcel (feu Simone Bilodeau), feu Liliane (feu Paul Desautels) et feu Roger. Modèle d'altruisme et de générosité, mélomane érudite, éprise de culture et de littérature, Raymonde, mieux connue sous le nom de " Mme Boisvert ", a dirigé pendant 35 ans la Chorale des enfants de Saint-Mathieu et celle des adultes pendant plusieurs années, et ce, sans compter celles auxquelles elle a elle-même participé. Son engagement communautaire fut remarquable : membre fondatrice de la Maison Hébergement jeunesse de Sainte-Foy; membre active du Comité d'accueil des familles Chu et Mai, réfugiés vietnamiens; membre fondatrice de la Chom'Hier, ressource pour chômeurs; etc. Plusieurs femmes exceptionnelles l'ont aidée à prendre soin de sa santé : remerciements infinis aux Dres Nadia Nguyen, Lise Tremblay, Geneviève Gallagher et Lucie Beaulieu de même qu'à son acupunctrice, Geneviève Paradis, pour leur soutien, leur expertise, leur affection et leur grande disponibilité. Merci sincère à son grand ami Raymond Poulin pour sa présence et son amitié indéfectible. Profonde gratitude et tendres mercis envers l'équipe (présente et passée) du 5A de la résidence où maman a vécu sa dernière année. Remerciements à l'équipe des soins palliatifs de l'Hôpital Saint-Sacrement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec ou à la Société Alzheimer de Québec.