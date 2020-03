LACHANCE, Yvonne Poliquin



À l'aube de ses 100 ans, au CHSLD du Fargy, le 10 mars 2020, est décédée dame Yvonne Poliquin, fille de feu Émédine Mathieu et de feu Edmond Poliquin, épouse de feu Charles-Henri Lachance. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Huguette (feu Pierre Cantin), Andrée (Victor Rochette), Ginette (Richard Gagnon), Pierre (Carole Pissinis) et Claude (Jocelyne Lafond); ses 11 petits-enfants; ses 14 arrière-petits-enfants, ainsi que plusieurs nièces et neveux. Un merci très spécial au personnel infirmier ainsi que les préposées du 4e étage au CHSLD du Fargy pour les très bons soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Pause-Bonheur (mention du centre d'hébergement souhaité), 2135, de la Terrasse Cadieux, Québec (Qc) G1C 1Z2, tél.: 418-667-3910, poste 3910, site internet: www.fondationpausebonheur.com