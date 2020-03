1re victime québécoise du coronavirus: sa famille implore les Québécois de s’isoler

La famille de la première victime québécoise du coronavirus implore les Québécois de suivre les recommandations du gouvernement et de s’isoler pour éviter de propager la COVID-19.

«Cette femme de cœur qui a toujours été entourée de ses proches a vécu ses derniers jours isolée de nous tous et ça nous brise le cœur. Nous aurions voulu pouvoir lui tenir la main, la réconforter, lui parler doucement à l’oreille, mais nous n’en avons pas eu la chance», confie à cœur ouvert sa petite-fille Bibianne Lavallée dans un touchant message publié sur Facebook.

Sa grand-mère, Mariette Tremblay, avait 82 ans et souffrait déjà de problèmes respiratoires. La résidente de Lavaltrie était mère de quatre filles, avait neuf petits-enfants et neuf – bientôt dix – arrière-petits-enfants.

«Elle était le pilier de cette belle et grande famille qu’est la mienne... en plus de nous avoir inculqué des valeurs qui nous uniront à jamais», poursuit Mme Lavallée.

Elle explique que sa grand-mère aurait contracté le virus avant les premières mises en garde des autorités sur l’isolement.

«Malheureusement, au moment où toutes les mesures ont été annoncées et prises, il était trop tard pour épargner ma grand-mère. Lorsque son diagnostic est tombé, elle était déjà condamnée», peut-on lire dans le message publié par ses proches en deuil.

Les Québécois ont désormais la chance de faire une différence, dit-elle. «Nous voulons que le décès de ma grand-mère, première victime au Québec de la COVID-19, puisse aider à sauver des vies», poursuit Bibianne Lavallée, ajoutant que sa famille et elle traversent une «période extrêmement difficile».