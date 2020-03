Le Festival de Cannes reporté en raison du coronavirus

Sans surprise, le Festival de Cannes a annoncé jeudi après-midi que l’événement ne pourra pas avoir lieu aux dates prévues, du 12 au 23 mai, en raison de la pandémie de coronavirus. Mais la direction du festival a aussi précisé qu’elle envisageait plusieurs hypothèses pour que la manifestation ait lieu cette année dont celle d’un report à la fin juin ou au début juillet.

«Dès que l’évolution de la situation sanitaire française et internationale nous permettra s’en évaluer la possibilité réelle, nous ferons connaître notre décision, dans le cadre de la concertation actuelle avec l’État et la Mairie ainsi qu’avec le conseil d’Administration du Festival, les professionnels du cinéma et l’ensemble des partenaires de la manifestation», a fait savoir la direction du festival par communiqué.

«D’ici là, le Festival de Cannes joint sa voix à toutes celles et ceux qui demandent avec fermeté que chacune et chacun respecte le confinement général et fasse preuve de solidarité en ces moments difficiles pour le monde entier.»