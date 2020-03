Les chaînes d’info montent en flèche

La crise du coronavirus dope les cotes d’écoute des chaînes d’information en continu, mais plombe celles des chaînes sportives.

Du vendredi 13 mars au mardi 17 mars, LCN et RDI ont cumulé un auditoire moyen minute de 257 000 téléspectateurs, selon les données préliminaires de Numéris compilées par Deep Blue Canada. Il s’agit d’une hausse vertigineuse de 175 % par rapport au même intervalle en 2019, du vendredi 15 mars au mardi 19 mars.

LCN a enregistré la plus grande augmentation durant cette période. Son auditoire moyen minute a grimpé de 203 % pour s’établir à 177 000 téléspectateurs, contre 80 000 pour RDI (croissance de 128 %).

Top 5

L’engouement des Québécois pour l’actualité en temps de crise a propulsé LCN au deuxième rang des chaînes les plus regardées. Le réseau d’info en continu devance même Radio-Canada, dont l’auditoire moyen minute a progressé de 20 % pour franchir le cap des 173 000 téléspectateurs. TVA continue de dominer ce classement avec 347 000 fidèles, une hausse de 23 % par rapport à pareilles dates l’an dernier.

RDI se hisse au 4e échelon, tandis que V clôture le top 5 en effectuant un bond de 26 % (60 000 téléspectateurs).

Ces résultats montrent que LCN et RDI ont bien fait de chambouler leur programmation en raison du coronavirus. Débrouillée depuis vendredi soir, LCN demeurera accessible à tous pour une autre semaine, confirme Groupe TVA. De son côté, RDI a suspendu la diffusion des émissions National, Les grands reportages, Les ex, Les décrypteurs et Isabelle Richer pour présenter des émissions spéciales COVID-19.

Flambée en journée

Le confinement des Québécois a permis à presque toutes les stations de faire le plein de téléspectateurs. Les écoles, cinémas, restaurants et gyms fermés, la télévision redevient une valeur refuge. L’auditoire moyen minute en période « hors pointe » – soit en journée (entre 6 h et 18 h) et durant la nuit (entre 23 h et 6 h) – a grimpé de 26 %. Chez les 25-54 ans, la flambée est plus marquée : 42 %.

En soirée, entre 18 h et 23 h, on parle d’une poussée globale de 7 %.

Au total, l’auditoire moyen minute a augmenté de 18 % au Québec pour atteindre 1 273 000 téléspectateurs.

Le sport en chute

Sans surprise, les grandes perdantes de l’épidémie sont TVA Sports et RDS. Sans nouveaux matchs de hockey, tennis, basketball et soccer à proposer aux amateurs, les chaînes sportives doivent gratter les fonds de tiroir et présenter des reprises. Dans ces circonstances, TVA Sports et RDS essuient des reculs respectifs de 83 % et 73 %.

La ronde des rediffusions est d’ailleurs loin d’être terminée. Vendredi, TVA Sports servira le combat de boxe David Lemieux-Max Bursak originalement présenté au Centre Bell en décembre, tandis que RDS présentera la seconde demi-finale du Championnat mondial de curling féminin de 2019, opposant la Suède au Japon.

À surveiller aujourd’hui

La Dictée P.G.L. de la Francophonie

Photo d'archives, Stevens LeBlanc

Pour tromper l’ennui, tous les moyens sont bons, même en mettant ses connaissances en français à rude épreuve. Fait à noter, la dictée sera rédigée et lue par nulle autre que Danièle Henkel. En rediffusion demain à 14 h. MAtv/12 h et 19 h

Ça finit bien la semaine

Dans un épisode enregistré avant qu’éclate la crise du coronavirus, Julie Bélanger et José Gaudet reçoivent Gildor Roy, Stéphane Fallu, Sébastien Benoit et Julie Houle. TVA/19 h

Prière de ne pas envoyer de fleurs

Patrice L’Écuyer célèbre le départ de Phil Roy en compagnie de plusieurs humoristes, dont Julien Lacroix, Jean-François Mercier, Guillaume Pineault, Katherine Levac et Virginie Fortin. La mère du stand-up comique fera également une apparition. ICI Télé/20 h

En chiffres : 4

Les quatre chaînes spécialisées du groupe Corus seront débrouillées. Vous pourrez ainsi profiter de Séries+, Historia, Télétoon et Disney gratuitement jusqu’au 30 avril.