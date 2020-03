Mike Tyson prêt à affronter la mort

L’ancien champion mondial des poids lourds Mike Tyson admet que la vie lui semble de plus en plus compliquée et qu’il pense déjà au jour de son décès.

L’homme de 53 ans qui a notamment purgé une peine d’emprisonnement pour viol dans les années 1990 a mentionné au site The Sportsman cette semaine que la mort ne lui fait pas peur.

«À partir de mon expérience et de mes croyances, plus j’en sais sur le fait de ne pas exister, plus je suis prêt à mourir, a-t-il déclaré. Vivre semble plus difficile que mourir, [...] rester ici nécessite beaucoup de courage. Sans cette qualité, vous ne pouvez pas y arriver. La vie est un voyage et aussi un obstacle. Les gens ont tout ce qu’il faut et malgré tout, ils ne réussissent pas.»

«On se prend trop au sérieux, on pense être quelqu’un d’important. C’est de la foutaise, nous ne sommes rien. [...] On croit être spécial, mais la gloire, c’est de la merde, a-t-il poursuivi. Vous êtes capable d’aller en prison, de mourir et d’être maltraité.»

Paradoxalement, l’ex-boxeur semble encore en mesure de nager dans l’espoir et d’éloigner parfois certaines pensées négatives.

«Je ne m’attends pas à vivre de mauvaises choses, mais quand elles surviennent, je les comprends et je peux les contrôler. J’ai vécu des trucs désagréables auparavant; c’est l’histoire de ma vie. Je sais que ça arrive et lorsque c’est le cas, je m’efforce d’agir. Je ne serai pas découragé.»