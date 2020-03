Prête à revêtir son uniforme pour la cause

Une attachée politique qui s’apprête à revêtir son ancien uniforme d’infirmière enjoint ses collègues du domaine de la santé à faire de même.

«Il faut encourager les employeurs à libérer les employés qui pourraient aller aider. Et ceux qui le peuvent, à y aller, même si ce n’est que pour une journée ou deux par semaine. On a besoin de tout le monde en ce moment», soutient Marie-Ève Tétreault, attachée politique pour la députée de la circonscription de Soulanges.

Infirmière auxiliaire de formation, l'attachée politique s’est sentie immédiatement interpellée par l’appel du premier ministre du Québec lancé aux anciens professionnels de la santé, les invitant à se mobiliser pour aider leurs collègues.

«Quand tu deviens infirmière, tu as le métier dans le sang. J’ai le goût d’y aller, je veux aider et je suis vraiment motivée. J’attends l’appel et je suis prête. J’ai déjà acheté mes uniformes», ajoute Marie-Ève Tétreault, visiblement fébrile.

Mère de 4 enfants, Mme Tétreault a dû cesser de pratiquer le métier en 2013 pour s’occuper de son fils qui était lourdement handicapé. Malheureusement, le petit est décédé l’été passé.

«Avec ma réalité, c’était difficile de concilier travail et famille avec les horaires du domaine de la santé. Ce n’était pas réaliste. Le travail d’attachée politique me donnait un peu de flexibilité», explique-t-elle.

10 000 candidatures

Son employeur, la députée Marilyne Picard, n’a pas du tout été difficile à convaincre, au contraire.

«J’espère vraiment que son geste va influencer plein d’autres personnes à faire la même chose. On a vraiment besoin de personnel dans notre réseau pour prêter main forte à nos anges gardiens», souligne-t-elle.

Déjà, près de 10 000 professionnels ont envoyés leur curriculum vitae pour prêter main forte à la santé publique.

«Au nombre de régions qu’on a, et au nombre de postes à combler, ça paraît beaucoup, mais ce n’est pas tant non plus», affirme Marie-Ève Tétreault, en rappelant l’importance d’envoyer son CV.

«Fatiguées»

Outre l’appel qu’elle lance à ses collègues, l’infirmière souligne une fois de plus l’importance de se laver les mains et de tous se protéger en restant à domicile.

«Les infirmières sont déjà fatiguées. Il faut aller leur donner un coup de pouces, les prochaines semaines ne seront pas faciles, ajoute-t-elle. Je pourrais rester dans mon petit confort et faire du télétravail, mais non. J’ai des compétences, je vais aider.»

Néanmoins, elle prévoit retourner travailler comme attachée politique après coup.

«Est-ce que je vais “pogner la piqûre” en chemin et décider de rester en soin? Ça se peut. On verra», dit-elle en riant.