Québec : La messe de Pâques célébrée à huis clos

Les célébrations de Pâques seront bien différentes, cette année, pour les fidèles chrétiens de la région de Québec. Les activités de la semaine sainte sont annulées, et la messe du dimanche se tiendra à huis clos.

«Je crois que c’est une première», a reconnu Mgr Marc Pelchat, évêque auxiliaire à Québec, jeudi.

Par décret, l’Église catholique de Québec a annoncé l’annulation des activités liturgiques habituelles de la semaine sainte sur tout le territoire de l’archidiocèse. Elle dispense aussi les croyants de participer à la messe de Pâques, fête d’obligation.

Certaines activités auront bien lieu, mais à huis clos, et webdiffusées. C’est le cas entre autres de la grande messe donnée à la basilique-cathédrale Notre-Dame de Québec, qui rassemble généralement plus de 500 personnes.

«Les dernières semaines ont profondément bouleversé notre quotidien, notre vie en société et cela a bien sûr aussi des conséquences au sein de nos communautés chrétiennes. [...]. Il me semble que nous avons là une belle occasion de manifester notre solidarité à nos frères et soeurs les plus fragiles», a déclaré le cardinal Gérald Cyprien Lacroix par vidéo, lui qui demeure en convalescence pour quelques semaines après voir subi une chirurgie bariatrique au début de l’année.

En raison de la COVID-19, déjà une centaine de funérailles et une vingtaine de mariages ont dû être reportées, dans plus de 200 églises de la région. Depuis dimanche, les rassemblements de toute nature sont annulés dans les lieux saint de l'achidiocèse.

