Quoi regarder sur les chaînes spécialisées vendredi?

En cette période de confinement, voici quelques suggestions d'émissions à regarder sur les chaînes spécialisées francophones ce vendredi 20 mars.

«Caméra café»

Photo d'archives, Agence QMI

Bien avant «Les beaux malaises», Martin Matte était la tête d’affiche, avec Pierre Brassard, d’une autre populaire comédie de TVA, «Caméra café». Vous vous souvenez des conversations de bureau, autour de la machine à café (et sa caméra cachée), de Bruno (Matte), Jean-Claude (Brassard), Normand (Claude Prégent), Josée (Julie Ménard), Sylvain (Stéphane E. Roy) et les autres? Diffusée à TVA de 2002 à 2012, «Caméra café» était l’adaptation québécoise de la série française du même titre. C’est encore plus ironique de revoir cette émission en ce moment, alors que plusieurs travailleurs ont déserté leur lieu de boulot pour privilégier le télétravail, à la demande du gouvernement. Vendredi, 18 h 30, Prise 2.

«Effacer l’histoire»

Photo courtoisie, Canal D

Une nouvelle série qui simule ce qui aurait pu se passer si certains personnages historiques, idées révolutionnaires ou inventions n’avaient jamais existé. Chaque épisode d’«Effacer l’histoire» s’attarde à l’histoire d’un pays en particulier, et évalue ce qu’il serait sans l’apport d’un dirigeant, d’un pionnier de la science ou d’un événement sociopolitique marquant. L’Italie est au cœur du premier épisode. Puis, seront à l’honneur le Royaume-Uni, l’Allemagne et la France. Vendredi, 22 h, Canal D.

Corus débrouille ses chaînes

Au tour de Corus de suivre le mouvement et de débrouiller ses chaînes pour accommoder le plus vaste public possible en ces temps difficiles. Jusqu’au 30 avril, on pourra ainsi visionner gratuitement le contenu des antennes Séries Plus, Historia, Télétoon et la chaîne Disney.