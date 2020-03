Stations de lavage et trousses de pandémie pour les corps policiers

Pour protéger la population, il faut protéger les troupes et des mesures très restrictives ont été établies par les hauts dirigeants des trois corps policiers qui desservent la grande région de Québec au cours des 48 dernières heures.

Au Service de police de la Ville de Québec (SPVQ), aucun cas de COVID-19 n’a encore été rapporté à l’intérieur des effectifs qui sont chiffrés à 1000 policiers et personnels civils.

«Toutefois, par prévention, le Service a envoyé une soixantaine de personnes en confinement volontaire étant donné leur retour de voyage ou encore leurs conditions médicales particulières», a fait savoir au Journal Marie-Claude Brousseau, directrice au service des communications en sécurité publique à la ville de Québec.

Des mesures ont rapidement été prises pour assurer les échanges entre les policiers et les citoyens en limitant toutefois les contacts physiques.

Limiter les contacts

Bien que les bureaux d’accueils des postes de police demeurent ouverts, les dirigeants du SPVQ demandent aux citoyens de privilégier les plaintes par téléphone ou par internet lorsqu’il est possible de le faire.

Des stations de lavage de voiture 24h sur 24 seront également établies au cours des prochaines heures dans chacun des postes de police afin de répondre aux besoins des policiers et de restreindre le plus possible la propagation de la COVID-19.

«Les policiers pourront donc faire nettoyer leur véhicule en tout temps selon les besoins terrain», a précisé la directrice.

Des trousses de pandémie seront également installées d’ici quelques jours dans tous les véhicules patrouille des différents arrondissements dans le but d’offrir une protection supplémentaire aux agents.

Cette trousse devrait contenir, entre autres, des tampons désinfectants, des masques chirurgicaux, des masques N95 ainsi que des gants.

Stratégie en préparation

Concernant le transport de détenu, la détention, la prise d’empreintes et les autres actions de proximité qui doivent avoir lieu avec les citoyens, des mesures d’hygiène et de protection supplémentaires sont actuellement en préparation.

«L’évolution de la situation est suivie de façon quotidienne et la Direction prend ses décisions en fonction de cette évolution et à la suite de discussions journalières avec la Direction de la santé publique ainsi qu’avec les autorités municipales et provinciales», a-t-elle ajouté.

Le SPVQ est également en coordination provinciale avec les autres corps de police ainsi qu’avec le Ministère de la Sécurité publique afin d’échanger sur les meilleures pratiques.

Sûreré du Québec

À la Sûreté du Québec, plusieurs mesures ont également été mises en place pour protéger les policiers ainsi que les civils qui travaillent dans ce milieu.

«Concernant ces derniers, le télétravail, lorsqu’il est possible de le faire, est fortement encouragé», a fait savoir Ann Mathieu, porte-parole à la SQ.

Tout comme à la Ville de Québec, les policiers ont accès à différents outils pour se prémunir de la contagion.

Et bien que le rapatriement de policiers ou civils aujourd’hui à la retraite ne soit pas dans les plans immédiatement, la SQ ne peut pas non plus l’écarter.

«Lors d’opération d’envergure, tous les scénarios sont envisagés», a ajouté Mme Mathieu en précisant qu’actuellement, il n’y avait pas «d’enjeu d’absentéisme».

Du côté du service de police de la ville de Lévis, les mêmes mesures sanitaires ont été prises et elles seront régulièrement réévaluées en raison de la situation qui est évolutive.

Actuellement, quatre policiers sont en isolement en raison d’un retour de voyage et la policière école qui travaillait à l’établissement secondaire Les Etchemins se trouve aussi en isolement après la confirmation, en début de semaine, d’un cas de COVID-19 dans l’école.

– Avec la collaboration de Dominique Lelièvre

