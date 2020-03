Top blanc pour l'arrivée du printemps!

Mine de rien, c’est aujourd’hui l’arrivée officielle du printemps! Rien de mieux pour souligner la fin de l’hiver que d’ouvrir ce joli blanc alsacien élaboré par les sœurs Josmeyer qui sont derrières l’une des plus belles maisons de la région.

Originaire d’Autriche, le sylvaner est un cépage que l’on retrouve aujourd’hui principalement en Alsace. Massivement délaissé à partir des années 1960, il retrouve peu à peu sa place dans le cœur de certains vignerons soucieux de conserver le patrimoine viticole alsacien.

Nadia et moi avons souvent souligné à quel point nous aimons la cuvée Mise du Printemps (qui figure d’ailleurs sur la seconde marche de nos 10 meilleurs vins de 2019 à moins de 30$). À mon sens, cette cuvée Peau rouge est tout aussi délicieuse. Cultivé en bio et biodynamie sur sur le versant nord du grand cru Hengst, le sylvaner à peau rouge (d’où le nom de la cuvée) se livre ici sous une trame finement épicée, avec des notes de miel, de poire, d’amande et d’herbe printanière. Le vin paraît léger tout en restant nourri en bouche. Il montre une fraîcheur qui donne une impression vibrante. C’est sapide, bien sec et doté d’une finale assez longue exhibant des notes salines et une agréable amertume. Un régal à ouvrir à l’apéro ou pour accompagner des pâtés et terrines, voire un plateau de charcuteries.

Autre bonne nouvelle : étant donné les circonstances, il est largement disponible en ligne sur SAQ.com

Buvez moins. Buvez mieux.

Josmeyer, Sylvaner Peau rouge 2018, Alsace, France

26,20 $ - Code SAQ 13997401 – 12 % - 3,5 g/l - BIO

★★★ ½ $$$

Légende

★ Correct

★★ Bon

★★★ Très bon

★★★★ Excellent

★★★★★ Exceptionnel

Plus d’étoiles que de dollars: vaut largement son prix.

Autant d’étoiles que de dollars: vaut son prix.

Moins d’étoiles que de dollars: le vin est cher.