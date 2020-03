Trois morts du coronavirus au Pérou, 234 contaminations

Le Pérou a enregistré jeudi ses trois premiers décès dus au nouveau coronavirus et le gouvernement a fait état d’une augmentation considérable du nombre de cas pour un total de 234 personnes contaminées à travers le pays.

Deux des personnes décédées étaient âgées de 47 et 69 ans et étaient récemment revenus d’Espagne, selon le ministère de la Santé. L’une d’elles avait de l’asthme et des problèmes d’obésité.

Le troisième décès concerne un homme de 78 ans avec « des antécédents d’hypertension artérielle ». Il avait été hospitalisé mardi en état d’insuffisance respiratoire et n’était pas allé à l’étranger.

Le Pérou a décrété mercredi un couvre-feu quotidien de 20h00 à 5h00 et le confinement obligatoire de ses 32 millions d’habitants pour une période de quinze jours. Le pays andin a également fermé toutes ses frontières et ses aéroports.

Le doyen de l’Académie de médecine, Miguel Palacios, a déploré la grave pénurie de moyens pour le personnel de santé. « Il n’y a presque pas de matériel pour pouvoir travailler, il manque des masques, des gants, des blouses », a-t-il souligné.