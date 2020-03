Un cas de la COVID-19 au ministère des Forêts à Québec

Un premier cas de la COVID-19 a été détecté au ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs à Québec, faisant dire au Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec (SFPQ) qu’il importe de renvoyer rapidement les employés du gouvernement à la maison.

Malgré les recommandations encourageant le télétravail, des fonctionnaires se rendent encore à leurs bureaux chaque jour, faute d’être équipés pour travailler de la maison. Une situation qui crée de l’inquiétude chez plusieurs des membres du SFPQ.

«Il faut éviter tout contact possible. Si on regarde le Complexe G, il y a encore une centaine de personnes qui vont travailler là aujourd’hui et qui se croisent dans les ascenseurs», déplore le président du syndicat, Christian Daigle.



Il y a urgence d’agir, selon lui. Surtout qu’un employé du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) travaillant au deuxième étage du 880 chemin Sainte-Foy a été testé positif à la COVID-19, mercredi.

Selon les informations obtenues par le Journal et confirmées par le syndicat, l’individu se serait présenté au bureau, le 12 mars dernier, bien qu’il revenait de voyage. Il aurait été sommé aussitôt de retourner chez lui et de se placer en isolement. Il n’aurait pratiquement pas eu de contact avec ses collègues, qui n’ont pas été placés en isolement.

Depuis, une vingtaine d’employés se présentent tout de même dans les locaux, confirme le SFPQ, qui exhorte les gestionnaires de renvoyer les fonctionnaires à la maison, services essentiels ou non, télétravail ou non.

«Minimalement, ce qu’on devrait faire, c’est d’envoyer les gens chez eux. Et quand l’équipement de télétravail sera disponible, qu’on aille le chercher et ils pourront travailler à la maison. C’est ce qu’on espère qu’ils puissent faire rapidement», plaide Christian Daigle.



Ministères récalcitrants

Le syndicat déplore l’improvisation de certains ministères face à la situation. Surtout que le secrétariat du Conseil du trésor a fait parvenir une directive claire, mercredi, pour que tous les ministères identifient rapidement les services essentiels, pour retourner tous les autres à la maison, en télétravail.

«C’est à géométrie variable. On a des ministères qui travaillent très bien, qui renvoient les gens chez eux même s’ils n’ont pas l’équipement pour continuer pour faire du télétravail. Mais il y a des ministères où c’est problématique, où les gestionnaires s’attendent encore à ce que les gens rentrent travailler», illustre-t-il.

«Encore hier, il y avait beaucoup d’endroits où il n’y avait pas de lingettes, pas de Purell. Ça a un impact pour ces gens-là ! On de la difficulté dans les centres d’appel aussi, où les mesures sanitaires ont de la difficulté à être mises en place. On le voit aussi dans les petits bureaux, où les gestionnaires ne prennent pas ça assez au sérieux», poursuit-il.

Le télétravail mis en place progressivement à la Ville de Québec

Interrogée mercredi au sujet du télétravail à la Ville de Québec, Chantale Giguère, coordinatrice municipale de la sécurité civile, a expliqué que la mesure ne concerne pas les services essentiels comme les policiers et les pompiers ou les cols bleus qui travaillent sur le terrain. Ceux-ci forment au moins la moitié des employés municipaux.

Pour l’autre moitié des travailleurs municipaux, la mesure ne touchera, dans le meilleur scénario, que 25 à 30% d’entre eux, a-t-elle ajouté.

«L’exercice de télétravail a débuté lundi, a rappelé Mme Giguère. On a tout près de 2000 accès VPN (acronyme anglais pour Réseau Privé Virtuel) accessibles à distance. Cela dit, on n’a jamais déployé 2000 accès VPN en même temps. On y va progressivement».

D’après elle, «d’ici quelques jours, l’ensemble des personnes qui peuvent faire une prestation de travail de chez-eux sans nuire à la livraison de service pourront le faire dans la mesure où ils ont un ordinateur. Nous, on a la connexion sécuritaire qu’on déploie tout au long de la semaine. Ça se fait graduellement».

Selon les dernières données, la Ville de Québec compte 5116 employés.

– Avec la collaboration de Taïeb Moalla